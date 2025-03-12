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الحضري يهنئ أبو ريدة بتجديد عضويته في الفيفا (صورة)

09:11 م الأربعاء 12 مارس 2025

الحضري يهنئ أبو ريدة بتجديد عضويته في الفيفا

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كتب - نهى خورشيد

هنأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بتجديد عضويته في منصب اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي.

ونشر الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع رئيس الجبلاية، وجياني إنفانتينو مع تعليق:"حافظ المهندس\ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس الفيفا) للدورة الخامسة على التوالي 1000 1000000 مبروك يا كابتن وربنا يكرمك يارب كمان وكمان".

وكان هاني أبو ريدة استقبل انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي أمس الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للكاف.

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