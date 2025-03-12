ثلاثي بالهجوم.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتكو بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره أتلتيكو مدريد في المباراة التي تجمع بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبا على أتلتيكو ذهابًا بنتيجة 2-1، بهدفي رودريجو وبراهيم دياز، بينما سجل ألفاريز هدف أتلتيكو الوحيد.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: رودريجو جوس، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.