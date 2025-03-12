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رسميا.. هاني أبو ريدة يفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي

01:56 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    هاني أبو ريدة
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    هاني أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي
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    المهندس هاني أبو ريدة
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    هاني أبو ريدة
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، فوز هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لدورة جديدة 2025-2029.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تهانينا للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" للدورة الخامسة كأقدم عضو في أعلى هيئة كروية في العالم".

في سياق متصل، طلب هاني أبو ريدة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

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هاني أبو ريدة الاتحاد الدولي لكرة القدم هاني أبو ريدة يفوز بمقعد في المكتب التنفيذي
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