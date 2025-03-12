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"من دون ضربات جزاء".. أسطورة فرنسا يتحدث عن حظوظ محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

12:08 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    محمد صلاح باكيا بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
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    تيري هنري
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    تيري هنري لاعب منتخب فرنسا السابق
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كتبت-هند عواد:

تحدث تيري هنري لاعب منتخب فرنسا وأرسنال السابق، عن هزيمة ليفربول من باريس سان جيرمان وتوديع دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى حظوظ المحترف المصري محمد صلاح لاعب الريدز، للتتويج بالكرة الذهبية.

وقال تيري هنري، في تصريحات لشبكة "CBS Sports" الأمريكية: "أرى أن رافينيا، نجم برشلونة لاعب متكامل للغاية، سواء من ناحية تسجيل الأهداف أو الضغط والمساندة الدفاعية، وحسم الكرة الذهبية يعتمد على الأداء الفردي، سواء في دوري الأبطال أو التتويج بالدوري المحلي".

وأضاف: "محمد صلاح يقدم موسما لا يتكرر في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولكن عندما تشاهد رافينيا ستجد أنه سجل نفس عدد أهدافه من دون ضربات الجزاء، وبالإضافة إلى ذلك، عندما تتحدث عن لاعب متكامل ولاعب لا يتوقف عن الضغط والدفاع ومساندة الظهير فـإن رافينيا يقدم لك كل هذا".

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