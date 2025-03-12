مفاجأة.. أبوريدة يطالب استضافة إحدي مجموعات كأس العالم 2034 في مصر

كتب- هادي المدني:

طالب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استضافة مصر إحدى مجموعات بطولة كأس العالم 2034 الذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

قال "أبوريدة" في تصريحاته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "نطمح أن يمنحنا السيد انفانتينو فى مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034".

وأضاف: "نحن على أمل وثقة من أن السيد انفانتينو لن يتوقف عن مسعاه لزيادة رقعة الاحتفال بين مختلف القارات ونحن على ثقة ويقين من أن اشقائنا في المملكة العربية السعودية سيرحبون بذلك".

أكمل: "طلبنا هذا يأتي انطلاقًا من العلاقة الطيبة بين الشعبين والبلدين مصر والسعودية، كما أننا على ثقة من أن السيد انفانتينو سوف يفتتح بنفسه في عام 2034 هذه المجموعة كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم ويعلن من مصر وإفريقيا رسالة إلى العالم".

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية، حصلت على شرف تنظيم كأس العالم 2034 على أراضيها وستكون تلك النسخة الأولى في المئوية الثانية من البطولة.