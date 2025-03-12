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بكى بعد اللقاء.. ماذا قدم محمد صلاح ضد باريس سان جيرمان؟

11:06 ص الأربعاء 12 مارس 2025
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    محمد صلاح باكيا بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com
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    حزن محمد صلاح_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

ودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان بركلات الترجيح 4-1، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من مباراة الإياب بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الفرنسي، فيما انتهت مباراة الذهاب بنفس النتيجة لصالح الريدز.

وظهر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، باكيا بعد توديع ليفربول للبطولة، فلم تكن 120 دقيقة لعبها صلاح كافية لإحراز أي هدف.

وجاءت أرقام محمد صلاح ضد باريس سان جيرمان كالآتي:

تقييم 7.3/10

لعب 120 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة للأهداف

لمس الكرة 84 مرة

التمريرات الصحيحة 40/54 (74%)

التسديد على المرمى 1

التسديد خارج المرمى 2

1 فرصة محققة ضائعة

تسديد ركلة جزاء

1 خطأ

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محمد صلاح بكاء محمد صلاح ليفربول وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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