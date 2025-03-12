بكى بعد اللقاء.. ماذا قدم محمد صلاح ضد باريس سان جيرمان؟

كتبت-هند عواد:

ودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان بركلات الترجيح 4-1، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من مباراة الإياب بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الفرنسي، فيما انتهت مباراة الذهاب بنفس النتيجة لصالح الريدز.

وظهر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، باكيا بعد توديع ليفربول للبطولة، فلم تكن 120 دقيقة لعبها صلاح كافية لإحراز أي هدف.

توقف قطار ليفربول في دوري أبطال أوروبا عند محطة الدور ثمن النهائي



🇪🇬 التأثر واضح على صلاح بعد الخروج وضياع اللقب الثاني في هذا الموسم #دوري_أبطال_أوروبا #محمد_صلاح #ليفربول pic.twitter.com/dp4jSGevY1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2025

وجاءت أرقام محمد صلاح ضد باريس سان جيرمان كالآتي:

تقييم 7.3/10

لعب 120 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة للأهداف

لمس الكرة 84 مرة

التمريرات الصحيحة 40/54 (74%)

التسديد على المرمى 1

التسديد خارج المرمى 2

1 فرصة محققة ضائعة

تسديد ركلة جزاء

1 خطأ

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