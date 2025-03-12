موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتقام على ملعب ميتروبوليتانو بإسبانيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 لصالح ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويلاقي الفائز من تلك المواجهة، المتأهل من مباراة أرسنال وآيندهوفن في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر بث اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 1"