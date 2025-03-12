نتائج مباريات يوم الثلاثاء 11 مارس

كتب - محمد عبد السلام:

أقيم أمس الثلاثاء الموافق 11 مارس، العديد من المواجهات المليئة بالإثارة والأهداف في البطولات والدوريات المختلفة.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، وانسحب النادي الأهلي من مباراة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد بنفيكا - (3-1)

باير ليفركوزن ضد باير ميونخ - (0-2)

إنتر ميلان ضد فينورد - (2-1)

ليفربول ضد باريس سان جيرمان - (0-1)

نتائج مباريات الدوري المصري

الزمالك ضد الأهلي - (3-0) انسحاب النادي الأهلي

حرس الحدود ضد بتروجيت - (1-2)

مودرن سبورت ضد سموحة - (2-0)

الجونة ضد الاتحاد السكندري - (2-0)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

يوكوهاما ضد شانغهاي - (4-1)

جوهور ضد بوريرام يونايتد - (0-1)

الهلال ضد باختاكور - ( 4-0)

الأهلي ضد الريان - (2-0)