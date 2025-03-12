مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس العديد من المباريات شديدة المنافسة في مختلف البطولات حول العالم ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويشهد اليوم أيضا مباراة أرسنال وأيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، وبيراميدز والمصري في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ليل ضد بوروسيا دورتموند - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

أستون فيلا ضد كلوب بروج - 10:00 مساء - بي إن سبورن 4

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

أرسنال ضد أيندهوفن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباريات الدوري المصري

فاركو ضد البنك الأهلي - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

غزل المحلة ضد زد - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

كاواساكي فرونتالي ضد شنجهاي شنهوا - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC 1

جوانغجو ضد فيسيل كوبي - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC