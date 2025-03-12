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تحديد أول مواجهة.. الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

01:04 ص الأربعاء 12 مارس 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتب - محمد القرش:

شهدت منافسات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الثلاثاء، تأهل 4 فرق إلى الدور ربع النهائي بعد انتهاء نصف مواجهات الإياب.

وفاز برشلونة على نظيره بنفيكا بثلاثية مقابل هدف في لقاء الإياب، ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع 4-1.

وتأهل بايرن ميونخ بعد الفوز على ليفركوزن بثنائية دون رد بعد الانتصار في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وانتصر إنتر ميلان على منافسه فينورد الهولندي، ليتأهل إلى ربع النهائي ويلاقي بايرن ميونخ يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل.

وفي مواجهة امتدت حتى ركلات الترجيح، فاز باريس سان جيرمان على متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول بنتيجة 4-1.

ويقام اليوم الأربعاء، باقي مواجهات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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