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ستوري نجوم كرة القدم.. ثنائي الزمالك السابقين يسخران من أزمة القمة.. وحريق مطعم أحمد عيد عبدالملك

12:00 ص الأربعاء 12 مارس 2025
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    أحمد فتوح ينشر صورته من مباراة القمة
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    إبراهيم عادل ينشر صورته من تدريبات بيراميدز
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    حريق مطعم أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق
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    حسام أشرف ينشر صورته من مباراة القمة
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    سيف فاروق جعفر ينشر صورته من مباراة القمة
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    عمر السعيد لاعب الزمالك السابق يسخر من أزمة مباراة القمة
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    كريم بنزيما ينشر صورته من تدريبات الاتحاد
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    محمد شحاتة ينشر صورته من مباراة القمة
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    مصطفى محمد من مباراة نانت
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    أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة الزمالك من مباراة القمة
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر لاعبو الزمالك أحمد فتوح، محمد شحاتة، حسام أشرف وسيف فاروق جعفر ، صورا لهم من مباراة القمة التي شهدت انسحاب الأهلي، لاعتراضه على طاقم تحكيم المباراة، كما نشر أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة الأبيض "ستوري" لجماهير الزمالك من الدرجات.

وسخر الثنائي عمر السعيد وباسم مرسي لاعبا الزمالك السابقين، من انسحاب الأهلي، ونشرا صورة طاقم تحكيم المباراة عبر خاصية "القصص القصيرة"، مع رمز تعبيري يضحك.

وتعرض مطعم أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، لحريق ضخم، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل حدث حريق هائل في كافية عن ماس كهربائي، أدى إلى حريق كل شيء بالمكان، ربنا يعوض علينا و يسترها على الجميع ويلطف بعباده".

واحتفلت ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة، بعيد ميلاد والدها نوح آدم لاعب الزمالك السابق، ونشر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، صورته من تدريبات الفريق.

لمتابعة تغطية خاصة لأزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك (اضغط هنا)

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