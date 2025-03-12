ستوري نجوم كرة القدم.. ثنائي الزمالك السابقين يسخران من أزمة القمة.. وحريق مطعم أحمد عيد عبدالملك

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر لاعبو الزمالك أحمد فتوح، محمد شحاتة، حسام أشرف وسيف فاروق جعفر ، صورا لهم من مباراة القمة التي شهدت انسحاب الأهلي، لاعتراضه على طاقم تحكيم المباراة، كما نشر أحمد خالد حسنين عضو مجلس إدارة الأبيض "ستوري" لجماهير الزمالك من الدرجات.

وسخر الثنائي عمر السعيد وباسم مرسي لاعبا الزمالك السابقين، من انسحاب الأهلي، ونشرا صورة طاقم تحكيم المباراة عبر خاصية "القصص القصيرة"، مع رمز تعبيري يضحك.

وتعرض مطعم أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، لحريق ضخم، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل حدث حريق هائل في كافية عن ماس كهربائي، أدى إلى حريق كل شيء بالمكان، ربنا يعوض علينا و يسترها على الجميع ويلطف بعباده".

واحتفلت ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك السابقة، بعيد ميلاد والدها نوح آدم لاعب الزمالك السابق، ونشر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، صورته من تدريبات الفريق.

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