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باريس سان جيرمان يقصي ليفربول بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

11:38 م الثلاثاء 11 مارس 2025

ليفربول وباريس سان جيرمان

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان التي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم باريس سان جيرمان في الشوط الأول من المباراة بهدف دون مقابل على ملعب الأنفيلد بإنجلترا.

وسجل هدف باريس سان جيرمان اللاعب، عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول.

يُذكر أن المتأهل من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء أستون فيلا وكلوب بروج، في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

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ليفربول ضد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا ليفربول اليوم
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