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باريس سان جيرمان يقصي ليفربول بركلات الترجيح ويتأهل لربع النهائي

09:59 م الثلاثاء 11 مارس 2025

محمد صلاح 3

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على نظيره ليفربول مساء الثلاثاء بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.


وكان فريق باريس سان جيرمان قد تقدم بهدف بعد مرور 12 دقيقة عن طريق لاعبه عثمان ديمبيلي.

وسجل سيبوسلاي هدفًا لفريق ليفربول بالدقيقة 54 ولكن ألغاه الحكم بداع التسلل.


وهو ما جعل الفريقان يلجآن لشوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول بهدف نظيف.


وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح أساسيًا ونجح في تسجيل ركلة ترجيح.

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ليفربول ضد باريس سان جيرمان محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
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