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بعد دخوله المستشفي.. حقيقة اصابة نجم الهلال بمشكلة مزمنة بالقلب

04:44 م الثلاثاء 11 مارس 2025

أليكساندر ميتروفيتش

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كتب- محمد عبدالهادي:

خرجت وكالة "جول إنترناشيونال"، المسؤولة عن إدارة أعمال النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، عن صمتها بشأن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى خلال الأيام الماضية.

وكان ميتروفيتش قد خضع لفحوصات طبية عقب قيادته الهلال لتحقيق الفوز على الفيحاء (2-0) في الجولة 24 من دوري روشن السعودي، ما أثار قلق الجماهير حول حالته.

وفي تصريحات نقلتها "الرياضية" السعودية، أكدت الوكالة أن المشكلة الصحية التي تعرض لها اللاعب والمتعلقة بالقلب "بسيطة" ولا تدعو للقلق، نافية كل الشائعات التي تحدثت عن خطورة وضعه. كما أوضحت أن نتائج الفحوصات الطبية جاءت مطمئنة للغاية.

وعن موعد عودته إلى الملاعب، أوضحت الوكالة أن ميتروفيتش سيستأنف تدريباته الجماعية مع الهلال خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، لكنه سيغيب عن مباراة الفريق أمام باختاكور الأوزبكي مساء الثلاثاء، ولا تزال مشاركته أمام التعاون غير مؤكدة حتى الآن.

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أليكساندر ميتروفيتش اصابة نجم الهلال
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