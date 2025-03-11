"منذ 115 عامًا" مانشستر يونايتد يعلن هدم ملعبه التاريخي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد مانشستر يونايتد لهدم ملعبه التاريخي "أولد ترافورد" من أجل بناء استاد جديد يتسع لـ 100 ألف مشجع، وفقًا لما أوردته صحيفة The Telegraph.

المشروع، الذي تتولى مسؤوليته مجموعة INEOS، يهدف إلى إنشاء ما وصفه السير جيم راتكليف بـ "أعظم ملعب كرة قدم في العالم".



و نشر النادي مقطع فيديو ترويجي صباح الثلاثاء، بصوت أسطورة الفريق جاري نيفيل، حيث حمل الفيديو رسالة واضحة للمشجعين: "هذا هو مستقبلك.. منزلك.. يونايتد الخاص بك".



كشفت شركة Foster + Partners، المسؤولة عن التصميم، عن خطط المشروع في مكاتبها بلندن، حيث تحدث جيم راتكليف عن رؤيته قائلًا: "هذه لحظة محورية في مسيرة النادي، حيث نبدأ رحلة لبناء ملعب جديد يحاكي الأفضل في العالم، مع الحفاظ على جوهر أولد ترافورد العريق".

وأضاف أن الملعب الحالي، رغم تاريخه الممتد لأكثر من 115 عامًا، لم يعد يواكب تطورات الملاعب العالمية، مؤكدًا أن المشروع الجديد لن يكون مجرد تطوير للبنية التحتية الرياضية، بل أيضًا فرصة لدعم التجديد الاجتماعي والاقتصادي لمنطقة أولد ترافورد، وخلق فرص عمل واستثمارات مستدامة.