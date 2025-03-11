قد يلعب ضد الأهلي.. انتهاء فترة إيقاف بوجبا وهذه وجهته المحتملة



كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت صباح اليوم الثلاثاء فترة إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا، والتي فُرضت عليه بسبب قضية تعاطي المنشطات.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت في البداية إيقافه لمدة أربع سنوات، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى 18 شهرًا بعدما ثبت أنه لم يتعاطَ المادة المحظورة عمدًا.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن بوجبا بات متاحًا رسميًا للعودة إلى ممارسة كرة القدم الاحترافية، ويُعتبر الآن لاعبًا حرًا دون ارتباط بأي نادٍ.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن احتمالية انتقال بوجبا إلى الدوري الأمريكي، حيث يتصدر إنتر ميامي قائمة الأندية المهتمة بضمه. وإذا تمت الصفقة، فسيحظى بفرصة اللعب إلى جانب ليونيل ميسي والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، مما قد يضعه في مواجهة مرتقبة مع الأهلي المصري، المتواجد في نفس المجموعة الأولى.

يُذكر أن يوفنتوس، آخر نادٍ لعب له بوجبا، قرر فسخ عقده عقب ثبوت إيقافه، ويستعد اللاعب الفرنسي حاليًا لاختيار وجهته الجديدة تمهيدًا للعودة إلى الملاعب مع انطلاق الموسم المقبل.