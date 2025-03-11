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لعنة باريس.. محمد صلاح يطارد كسر رقم سلبي أمام سان جيرمان الليلة

11:20 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لخوض مهمة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء، وذلك حين يقود فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول تمكن من الفوز بهدف نظيف على باريس سان جيرمان في لقاء الذهاب، خلال اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي على ملعب "حديقة الأمراء".

محمد صلاح يبحث عن كسر رقم سلبي

يدخل محمد صلاح لقاء اليوم بحثًا عن كسر رقم سلبي يطارده أمام باريس سان جيرمان، وذلك بعدما خاض الفرعون المصري ثلاث مباريات أمام الفريق الباريسي ولم يتمكن من هز شباكه أو صناعة أي تمريرة حاسمة ضده.

ولعب صلاح مباراتين ضد باريس سان جيرمان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2019، ولم يسجل أو يصنع، سواء في فوز الريدز بثلاثة أهداف لهدفين أو فوز الفريق الفرنسي بهدفين لهدف.

بينما كانت المباراة الثالثة يوم الأربعاء الماضي التي حسمها رفاق صلاح بهدف نظيف سجله اللاعب هارفي إليوت الذي حل بديلًا لمحمد صلاح، ليواصل الفرعون المصري صيامه عن زيارة شباك الفريق الفرنسي خلال 3 مواجهات سابقة.

ويقدم محمد صلاح مستويات مبهرة خلال الموسم الجاري مع ليفربول، إذ وصل للمساهمة رقم 54.

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محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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