كتب ـ مصطفى الجريتلي:



كشف تقرير عن وجهة محتملة للنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح بالموسم المقبل 2025/2026 عقب انتهاء عقده مع ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.



وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، مساء الإثنين، أن صلاح هداف الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي قد عرض نفسه للانضمام لصفوف برشلونة بالانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح جدد عرض خدماته على برشلونة؛ إذ لم يصله أي عرض رسمي حتى الآن باستثناء عرض نادي الهلال السعودي الذي تصل قيمته راتبه به 50 مليون يورو.



ونوهت الصحيفة إلى وجود محادثات في نهاية عام 2024 بين الطرفين ولكنها كانت بطيئة ولكن يرغب برشلونة في ضم اللاعب ولكن رئيس مجلس إدارته لابورتا يجد صعوبة في دفع المقابل المادي لضم صلاح؛ إذ يحصل مع ليفربول على راتب سنوي قدره 15 مليون جنيه إسترليني.



أرقام محمد صلاح مع ليفربول موسم 24/25



محمد صلاح كان قد شارك مع ليفربول خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 41 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 22.



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