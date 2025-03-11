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نتائج مباريات يوم الاثنين 10 مارس

02:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

نتائج مباريات يوم الاثنين 10 مارس

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كتب ـ محمد الميموني:

أقيمت يوم الاثنين الموافق 10 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ودوري أبطال آسيا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد يفوز على وست هام 1 ـ 0

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإسباني

اسبانيول يتعادل مع جيرونا 1 ـ 1

نتائج مباريات اليوم بدوري أبطال آسيا

النصر يفوز على الاستقلال 3 ـ 0

السد يفوز على الوصل 3 ـ 1

نتائج مباريات اليوم بالدوري الايطالي

لاتسيو يتعادل مع أودينيزي 1 ـ 1

نتائج مباريات اليوم بالدوري التركي

غازي عنتاب يتعادل مع بشكتاش1 ـ 1

نتائج مباريات اليوم بالدوري البرتغالي

فاماليكاو يفوز على ريو آفي 1 ـ 0

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات يوم الاثنين الدوري الإنجليزي نتائج مباريات دوري أبطال آسيا نتائج مباريات الدوري التركي
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