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موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

06:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

فريق برشلونة

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كتب ـ محمد الميموني :

يلتقى فريق برشلونة نظيره بنفيكا اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

ونعرض لكم في السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين كالتالي:

تاريخ مواجهات برشلونة وبنفيكا

ـ يمتلك برشلونة سجلًا تاريخيًا جيدًا أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز في 5 من أصل 11 مواجهة جمعتهما، مقابل انتصارين بنفيكا.

ـ وخسر برشلونة مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات أمام بنفيكا في المسابقات الأوروبية الكبرى، وظل بلا هزيمة في آخر 4 مباريات على أرضه ضد الفريق البرتغالي.

ـ ولم يحقق بنفيكا أي فوز في آخر 4 مباريات خارج أرضه ضد برشلونة في المسابقات الأوروبية، كما فشل في هز الشباك في آخر 3 مواجهات

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مباراة برشلونة وبنفيكا موعد مباراة برشلونة وبنفيكا دوري أبطال أوروبا
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