موعد مباراة إنتر ميلان أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

تُقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فينورد الهولندي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر وفينورد

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جوزيبي مياتزا في إيطاليا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد على ملعب فينورد الهولندي.

وفي حال فوز أحد الفريقين في هذه المباراة، سيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.