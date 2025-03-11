موعد مباراة الأهلي السعودي والريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

كتب - محمد عبد السلام:

تُقام مباراة الأهلي السعودي والريان القطري اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي والريان

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق الأهلي على الريان بثلاثية مقابل هدف على ملعب استاد أحمد بن علي في قطر.

ويكفي الأهلي التعادل أو الفوز للتأهل إلى دور ربع النهائي، فيما يحتاج الريان للفوز بأكثر من هدفين لحسم البطاقة مباشرة.