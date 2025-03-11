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موعد مباراة الهلال السعودي أمام باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

04:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

محمد كنو لاعب الهلال السعودي

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كتب - محمد عبد السلام:

تُقام مباراة الهلال أمام نظيره باختاكور الأوزبكستاني اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال وباختاكور

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق باختاكور الأوزبكستاني بهدف دون رد على ملعب جار في أوزبكستان.

وحال تحقيق فريق باختاكور نتيجة إيجابية بتعادل أو فوز يتأهل لدور ربع النهائي، فيما يحتاج الهلال للفوز بفارق أكثر من هدف لحصد بطاقة مباشرة للدور التالي.

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كأس دوري أبطال آسيا باختاكور الأوزبكستاني الهلال السعودي
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