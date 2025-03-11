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"على رأسها الزمالك والأهلي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

05:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس العديد من المباريات شديدة المنافسة في مختلف البطولات حول العالم ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ليفربول و باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتشهد اليوم أيضا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في أول مباراة من الدور الثاني بمجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد بنفيكا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

بايرن ميونخ ضد بايرن ليفركوزن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

إنتر ميلان ضد فينورد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

ليفربول ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباريات اليوم الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد الزمالك - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

مودرن سبورت ضد سموحة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

الجونة ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال آسيا

يوكوهاما مارينوس ضد شانغهاي - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC

جوهور ضد بوريرام يونايتد - 2:00 مساء - بي إن سبورت AFC 1

الهلال ضد باختاكور - 10:00 مساء - الكأس 10

الأهلي ضد الريان - 10:00 مساء - الكأس 9

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا مباريات اليوم الدوري المصري الممتاز مباريات اليوم بدوري أبطال آسيا
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