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نيوكاسل يونايتد يفوز على وست هام في الدوري الإنجليزي

12:14 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

خلال مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام

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كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره وست هام يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الموافق ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد و وست هام يونايتد

وأحرز هدف الفوز لفريق نيوكاسل يونايتد اللاعب برونو جيماريش في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ترتيب نيوكاسل ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبهذا الفوز رفع فريق نيوكاسل يونايتد نقاطه إلى 47 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف فريق وست هام يونايتد عند 33 نقطة ليبقى في المركز السادس عشر.

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نيوكاسل يونايتد يفوز على وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام
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