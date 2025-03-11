بسبب مرموش.. هجوم حاد من جماهير مانشستر سيتي على برناردو سيلفا

كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية هجوما كبيرا على لاعب نادي مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، بسبب ما يفعله مع المصري عمر مرموش.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها برناردو محتفظا بالكرة ويرفض تمريرها لعمر مرموش، على الرغم من تواجد المصري في وضعيات جيدة للتسجيل أو المساعدة في التسجيل.

وعلق أحد الجماهير: "انظر كم مرة يطلب مرموش الكرة من برناردو، كان متاحا أكثر من مرة ويلعب سيلفا وكأنه فائز 3/0، وهذه ليست أول مباراة يفعل فيها ذلك".

وأضاف آخر: "يا أخي انظر إلى مرموش وهو يصرخ من أجل الكرة، ثم انظر إلى برناردو وهو يلمس الكرة 7000 مرة وهو في وضعية منخفضة، هؤلاء الرجال عديمي الفائدة".

وكتب مشجع: "برناردو سيلفا سوف يدمر مسيرة مرموش بعدم لعب هذه التمريرات أبدًا، هل تتساءل حقًا عما إذا كانت هذه هي فكرة جوارديولا عن كرة القدم وإذا كانت كذلك، فلماذا قرروا إنفاق مبالغ كبيرة على مرموش في المقام الأول؟".

واختتم محب للسيني: "انظر، مرموش يطلب الكرة عدة مرات، لكن برناردو لا يستطيع الاستغناء عنها".

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