لماذا طلب لاعب ليفربول بالتوقف عن حساب أرقام محمد صلاح؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



طلب المحترف البرتغالي بصفوف ليفربول، دييجو جوتا، بعدم حساب أرقام محمد صلاح التي يحققها بالوقت الحالي.



ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



وعلل جوتا طلبه خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة:"محمد صلاح هو الأفضل على الإطلاق حاليًا وبفارق كبير للغاية لذلك يجب في الوقت الحالي أن يتوقف الناس عن حساب الأرقام التي يحققها".



وأشار اللاعب البرتغالي إلى أن الناس عليهم الانتظار للأرقام النهائية التي سيصل لها محمد صلاح في مسيرته، مضيفًا:"من الجيد أن يكون بصفوفنا لاعب مثله".



وتطرق اللاعب صاحب الـ 28 عاماً لموسمه الحالي مع ليفربول بقوله:"واجهت عدة إصابات خلال الأشهر القليلة الماضية ولم أشعر بأنني في أفضل حالاتي لذا الموسم كان صعبًا بالنسبة لي ولكنني أبذل قصارى جهدي للوصول إلى أفضل مستوى".



وأتم اللاعب البرتغالي تصريحاته بالتشديد على أنه لا يخوض المباريات بمفرده لذلك هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنه التحكم فيها ولكن عليه تقديم أفضل ما يملك.



وكان فريق ليفربول قد فاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالدور ذاته على نظيره باريس سان جيرمان.



اقرأ أيضًا:

مصدر يوضح لمصراي حقيقة فيديو مشادة صلاح مع مع أرنولد في تدريبات ليفربول

بالاسماء.. طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي (خاص)