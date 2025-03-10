"بينهم أسطورة ريال مدريد".. أكثر 3 لاعبين حصولا على بطاقات حمراء في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا البطولة الأقوى على مستوى الأندية في العالم؛ كونها تضم أبرز وأفضل الأندية العالمية، وكذلك تجمع أبرز نجوم الساحرة المستديرة.

وفي ظل هذه الأجواء التنافسية التي نراها في دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25 بين اللاعبين ومع ذلك الصراع والتنافس يزداد التدخلات الجسدية مما يؤدي إلى حصولهم على البطاقات الحمراء، نسلط الضوء على أكثر اللاعبين حصولًا على البطاقات الحمراء في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وأبرز الأسماء الأكثر في الاندفاع والتدخلات القوية على أرض الملعب.

1- سيرجيو راموس

في تاريخ دوري أبطال أوروبا يعد الإسباني سيرجيو راموس ـ أحد أساطير فريق ريال مدريد ـ من أكثر اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات حمراء، حيث تلقى 4 بطاقات حمراء خلال مسيرته في البطولة مع جميع الفرق التي انضم لها.

2- زلاتان إبراهيموفيتش

وكان النجم السويدي إبراهيموفيتش، ضمن اللاعبين الذين سجلوا أسمائهم في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل المستويات والأداء الكبير، الذي كان يقدمه رفقة كافة الأندية التي لعب لها، إلا أنه كان يعرف أيضًا بالتهور بدرجة كبيرة، مما جعله عرضة للطرد والحصول على البطاقات الحمراء بشكل كبير، بل أن يعد من أكثر اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات حمراء في البطولة، برصيد 4 بطاقات حمراء.

3- إدجار دافيدز

وعرف عن النجم الهولندي روحه القتالية والفدائية في الملعب، مما جعله كثير الحصول على البطاقات سواء الحمراء أو الصفراء في الملعب، حيث حصل اللاعب طوال مشواره وخلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا، على 4 بطاقات حمراء، خلال 74 مباراة شارك فيها بالبطولة (إنتر ميلان - اي سي ميلان - يوفنتوس - أياكس).