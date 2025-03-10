أهداف مباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق النصر السعودي على نظيره استقلال اليوم الاثنين 10 مارس، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس دوري أبطال آسيا لموسم 2024/25.

نتيجة مباراة النصر واستقلال

وانتهت المباراة بفوز النصر على نظيره استقلال بنتيجة 3 ـ 0 ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف الأول لصالح النصر بقدم اللاعب جون دوران في الدقيقة الـ 9 من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثاني بقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة بينما جاء الهدف الثالث والفوز بقدم اللاعب جون دوران في الدقيقة الـ 84 .

وحصل لاعب الاستقلال مهران أحمدي، على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 2+45.

وتأهل النصر على حساب نظيره الاستقلال لدور ربع النهائي في منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2024/25.

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