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أهداف مباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا (فيديو)

10:48 م الإثنين 10 مارس 2025
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  • عرض 5 صورة
    مباراة النصر واستقلال
  • عرض 5 صورة
    مباراة النصر واستقلال
  • عرض 5 صورة
    مباراة النصر واستقلال
  • عرض 5 صورة
    مباراة النصر واستقلال
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كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق النصر السعودي على نظيره استقلال اليوم الاثنين 10 مارس، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس دوري أبطال آسيا لموسم 2024/25.

نتيجة مباراة النصر واستقلال

وانتهت المباراة بفوز النصر على نظيره استقلال بنتيجة 3 ـ 0 ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف الأول لصالح النصر بقدم اللاعب جون دوران في الدقيقة الـ 9 من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثاني بقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة بينما جاء الهدف الثالث والفوز بقدم اللاعب جون دوران في الدقيقة الـ 84 .

وحصل لاعب الاستقلال مهران أحمدي، على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 2+45.

وتأهل النصر على حساب نظيره الاستقلال لدور ربع النهائي في منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2024/25.

لمشاهد الهدف الأول اضغط هنا

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مباراة النصر واستقلال أهداف مباراة النصر واستقلال النصر يفوز على استقلال كأس دوري أبطال آسيا نتيجة مباراة النصر واستقلال
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