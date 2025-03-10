كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة اليوم الإثنين عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الزمالك والأهلي المقبلة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.

حكام مباراة الزمالك والأهلي حكم الساحة محمود بسيوني وسيكون أحمد توفيق طلاب حكم مساعد 1 وسامي هلهل كحكم مساعد ثاني وحمادة القلاوي كحكم رابع.

وسيكون أحمد الغندور حكم var وسيساعده محمد الشناوي وسيكون هاني عبدالفتاح مساعد ثاني.

ترتيب الزمالك والأهلي

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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