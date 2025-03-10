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هدف كرستيانو رونالدو في مرمى الاستقلال بدوري أبطال آسيا

09:17 م الإثنين 10 مارس 2025

خلال مبااراة ألنصر والاستقلال

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كتب - محمد عبد السلام:

سجل النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، هدفاً خلال مباراة فريقه ونظيره الاستقلال الإيراني بإياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الذي يعد الثاني للنصر في اللقاء من نقطة الجزاء في الدقيقة 27 من عمر المباراة الجارية الآن.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه إلى 7 أهداف ليبقى في صدارة هدافي دوري أبطال آسيا متساويًا مع كلاً من سالم الدوسري لاعب الهلال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر بهدفين دون رد على نظيره الاستقلال خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد جامعة الملك سعود.

لمشاهدة الهدف اضغط هنا:

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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