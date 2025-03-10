من الدوري الإنجليزي.. ريال مدريد يستقر على بديل توني كروس

كتب- محمد عبدالهادي:

بدأ مسؤولي نادي ريال مدريد في البحث عن صفقات جديدة للميركاتو الصيفي القادم، وذلك لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتسعى إدارة ريال مدريد، بقيادة فلورنتينو بيريز، لتعزيز خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعويض رحيل توني كروس، بالتنسيق مع المدرب كارلو أنشيلوتي، لضمان استمرار القوة في وسط الميدان مع انطلاق موسم 2025-26.

بحسب صحيفة Fichajes الإسبانية، وضع النادي الملكي إنزو فرنانديز، نجم تشيلسي وزميل ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، ضمن أولوياته لدعم خط الوسط، رغم ارتباط اللاعب بعقد يمتد حتى 2032، بعد انتقاله من بنفيكا في صفقة ضخمة بلغت 121 مليون يورو.

وشددت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تدرك صعوبة إتمام الصفقة، خاصة مع تمسك تشيلسي بمطالب مالية مرتفعة، لكن رغبة النادي اللندني في إعادة ترتيب أوراقه قد تفتح المجال للمفاوضات، وسط توقعات بأن عرضًا بقيمة 80 مليون يورو قد يُغير المعادلة.

وأكد التقرير أن الانتقالات المقبلة لريال مدريد تبدو ساخنة، مع خطط لتعزيز عدة مراكز، أبرزها قلب الدفاع والظهير الأيسر، إلى جانب ضم لاعب وسط قادر على قيادة الفريق في السنوات القادمة، ما يجعل إنزو فرنانديز اسمًا بارزًا في قائمة المرشحين بقوة للانضمام إلى صفوف الميرينجي.