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قبل مواجهة الأهلي.. ميسي يتسبب في أزمة بين انتر ميامي والأرجنتين

05:27 م الإثنين 10 مارس 2025

ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

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كتب- محمد عبدالهادي:

تلوح في الأفق أزمة محتملة بين إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بسبب مشاركة ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية، مع تداخل مواعيد البطولة مع معسكر التانجو لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد إنتر ميامي الأمريكي مستضيف بطولة كأس العالم للأندية، لافتتاح مشواره بمواجهة الأهلي المصري يوم 14 يونيو، بينما ينطلق معسكر الأرجنتين لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 ضد تشيلي وكولومبيا يومي 4 و7 يونيو، مما يخلق تضاربًا في المواعيد.

وفقًا لشبكة "Dsports" الأرجنتينية، طلب خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، إعفاء ميسي من الانضمام للمعسكر لتجهيزه للبطولة، أملًا في قيادة الفريق لتحقيق اللقب مستفيدًا من إقامة مونديال الأندية على الأراضي الأمريكية واستغلال تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق.

يُذكر أن المجموعة الأولى في مونديال الأندية تضم إلى جانب الأهلي وإنتر ميامي كلاً من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، ما يضع الفريق الأمريكي أمام منافسة قوية تحتاج إلى جاهزية ميسي الكاملة.

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إنتر ميامي ميسي ليونيل ميسي الأرجنتين تصفيات كأس العالم
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