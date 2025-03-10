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تواصل مع أحدهم.. ليفربول يضع 3 بدائل لتعويض محمد صلاح

05:08 م الإثنين 10 مارس 2025

آرني سلوت

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كتب- محمد عبدالهادي:
بدأ المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في دراسة البدائل المحتملة للنجم المصري محمد صلاح، في ظل غموض موقف تجديد عقده واقتراب رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي ألمانيا"، وضع ليفربول الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، ضمن أبرز الخيارات لتعويض صلاح، وأجرى النادي بالفعل اتصالات مع إدارة البافاري لمعرفة طلباتهم.

جدير بالذكر أن كومان شارك في 33 مباراة هذا الموسم، مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 4، إلا أن إدارة ليفربول تدرك صعوبة تعويض أرقام صلاح، ما يثير بعض الشكوك حول قدرة الفرنسي على تقديم التأثير المطلوب.

بجانب كومان، يراقب ليفربول أسماء أخرى، مثل أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث، الذي سجل 7 أهداف وصنع 4 خلال 27 مباراة في البريميرليج، بالإضافة إلى برايان مبيومو، نجم برينتفورد، لكن يبقى كومان الأوفر حظًا بفضل خبراته وإمكانياته الكبيرة، رغم تلقيه عرضًا مغريًا من الدوري السعودي، وسط استعداد بايرن لبيعه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

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آرني سلوت ليفربول محمد صلاح
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