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أسطورة ليفربول يتغنى بمحمد صلاح بسبب ركلات الجزاء

04:47 م الإثنين 10 مارس 2025

محمد صلاح

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كتب- محمد عبدالهادي:
يواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، إبهار الجميع بمستواه اللافت هذا الموسم، مما جعل العديد من أساطير الدوري الإنجليزي يحتفوا بما يقدمه بقميص الريدز.

حيث أشاد يان مولبي، أحد أبرز أساطير ليفربول السابقين، بالتطور الملحوظ في أداء محمد صلاح، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ ركلات الجزاء، بعدما تمكن من تسجيل ركلتين في شباك ساوثهامبتون في اللقاء الأخير.
ويعد مولبي من أفضل منفذي ركلات الجزاء في تاريخ ليفربول، حيث شارك في 281 مباراة بقميص الريدز بين عامي 1984 و1996 مسجلًا 58 هدفًا.

وتحدث عن تطور صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "Anfield Index"، وقال: "يمكنك رؤية الفارق الكبير في طريقة تسديده لركلات الجزاء مع مرور الوقت، الأمر يعكس العمل المستمر والالتزام بالتطور".

أما عن الجانب الذهني، أضاف مولبي: "بالنسبة لي، تنفيذ ركلات الجزاء كان أمرًا طبيعيًا ولم أشعر بالضغط، وأعتقد أن صلاح يشارك نفس الشعور، فهو يُظهر هدوءًا وثقة كبيرين أمام المرمى".

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ليفربول محمد صلاح يان مولبي
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