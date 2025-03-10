حكم الذكريات الأليمة.. ريال مدريد في اختبار جديد مع مارشينياك

كتب- محمد عبدالهادي:

يُعد الحكم البولندي سيمون مارشينياك واحدًا من أبرز الأسماء في عالم التحكيم الأوروبي، إذ ارتبط اسمه بمواجهات حاسمة في البطولات الكبرى، أخرها تعيينه حكما للموقعة المرتقبة بين ريال مدريد وأتليتكو بدوري الأبطال.

ويمتلك ريال مدريد ذكري أليمة مع الحكم سيمون مارشينياك، وذلك بعدما خسر علي يده بطولة السوبر الاوروبي، والتي كانت أيضًا أمام أتليتكو مدريد في نسخة 2018.

بحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، يُعد الحكم البولندي سيمون مارشينياك واحدًا من أبرز حكام القارة الأوروبية حاليًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما جعله الخيار الأول لإدارة مواجهة الإياب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام مارشينياك مع ريال مدريد وأتليتكو

قاد مارشينياك 9 مباريات لريال مدريد، انتهت 4 منها بانتصار الملكي، بينما تعرض للهزيمة في 3 مواجهات، فيما خيّم التعادل على مباراتين.

على الجانب الآخر، كانت نتائج أتلتيكو مدريد تحت قيادته أكثر إشراقًا، إذ أدار له 8 لقاءات، حقق خلالها 7 انتصارات ولم يعرف طعم الخسارة سوى مرة واحدة.

الجدير بالذكر أن الحكم البولندي كان حاضرًا في نهائي السوبر الأوروبي 2018، الذي جمع بين الغريمين، وانتهى بتتويج أتلتيكو مدريد بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 4-2، ما زاد من حساسية المواجهات التي يُديرها بين الفريقين.