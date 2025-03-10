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مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية

03:28 م الإثنين 10 مارس 2025

أحمد الكأس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق

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كتب - محمد القرش:
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في النسخة المقبلة التي تحتضنها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين


ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.
وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، يوم الخميس المقبل، موعدا لانطلاق المعسكر المغلق استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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