منافس الأهلي.. نجم إنتر ميامي يتحدث عن المشاركة في كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب فريق إنتر ميامي ومنتخب أوروجواي، لويس سواريز، عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال سواريز في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "ستكون المشاركة في كأس العالم للأندية مميزة ومليئة بالتحديات".

وأضاف: "لكن لن تكون هناك مباريات سهلة في هذه المسابقة الجديدة التي تضم العديد من الفرق القوية للغاية".

واختتم: "يتعين علينا كلاعبين وجهاز فني تحليل خصومنا والتطلع إلى تقديم أفضل ما لدينا خلال تلك البطولة".

يُذكر أن المجموعة الأولى من كأس العالم تضمن كل من، الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي وبوتافوجو البرازيلي.

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