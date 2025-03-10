ثنائي مصري في خطر كروي بدوري أوروبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم تؤدي الجولة 25 من الموسم الجاري بالدوري الفرنسي إلى أي جديد يذكر بالنسبة للمحترفين المصريين بالمسابقة الأوروبية.

مصطفى محمد شارك لمدة 71 دقيقة بمباراة فريقه نانت أمام نظيره ستراسبورج ولكنها انتهت بخسارتهم بهدف دون رد.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

الخسارة أوقفت رصيد فريق نانت عند النقطة 24 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطتين عن ريمس صاحب المركز 15 و3 نقاط عن لوهافر صاحب المركز 16 أحد مراكز الهبوط.

أرقام مصطفى محمد مع نانت بموسم 24/25

شارك مصطفى محمد مع نانت بـ 24 مباراة ببطولتي الدوري والكأس سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف.

وعلى مستوى بطولة الدوري الفرنسي شارك مصطفى محمد بـ22 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا خلال 878 دقيقة لعب.

ولم يكن الموسم بالجيد لمصطفى محمد في ظل عدم اعتماد مدربه عليه بصورة أساسية ومشاركته بديلاً وغيابه في مباريات أخرى وتصريحات المدرب ضده بأنه لم يمانع رحيله ولكن لم يكن ناديًا يرغب في ضمه

أحمد حسن "كوكا" المحترف المصري الآخر بالدوري الفرنسي بصفوف لوهافر الذي انضم لفريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

لوهافر تعادل بهدف لمثله مع منافس مباشر له للهروب من مراكز الهبوط وهو سانت إيتان في مباراة شهدت مشاركة أحمد حسن كوكا أساسيًا ولكنه لم يسجل خلال 67 دقيقة لعب.

ترتيب لوهافر بالدوري الفرنسي

التعادل رفع رصيد فريق لوهافر إلى النقطة 21 في المركز 16 بفارق نقطة عن سانت إيتيان صاحب المركز 17 ونقطة أيضاً عن ريمس الفرنسي صاحب المركز 15 آخر مركز للبقاء بالدوري الفرنسي الممتاز.

أرقام كوكا مع لوهافر

وشارك كوكا مع لوهافر منذ انضمامه لـ 8 مباريات سجل خلالها هدفين.