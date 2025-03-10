بعد غياب 13 عاما.. ليفربول يتعاقد مع شركة أديداس ويستغنى عن نايكي
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
كتب - محمد القرش:
وقع نادي ليفربول صفقة لإعادة التعاون مع شركة أديداس للمستلزمات الرياضية بداية من الصيف المقبل، في صفقة لن تقل قيمتها عن 60 مليون جنيه إسترليني سنويا. (وفقا لصحيفة "ديلي ميل")
وبموجب الاتفاق، سيعود بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ارتداء أحذية أديداس لأول مرة منذ عام 2012، بعد فترة قضاها مع شركة نايكي.
وسبق أن تم رعايتهم من قبل العمالقة الألمان في العصور السابقة المحملة بالبطولات بما في ذلك فترة 11 عامًا من 1985 إلى 1996.
وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي للنادي: "يشعر الجميع في النادي بسعادة لا تصدق للترحيب بعودة أديداس إلى عائلة ليفربول".
واختتم: "نود أن نشكر شركة نايكي على دعمها خلال السنوات الخمس الماضية ونتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".
hello again, Liverpool ❤️
01/08/2025 pic.twitter.com/lKlheFeDJw
— adidas Football (@adidasfootball) March 10, 2025
اقرأ أيضًا:
بعد هدية اليونايتد.. متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟
مستشهدا بمباراة الأهلي.. مدرب الوداد يوجه رسالة قوية للجماهير المغربية
بعد مشكلته في القلب.. آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الدوري السعودي
فيديو قد يعجبك: