بعد غياب 13 عاما.. ليفربول يتعاقد مع شركة أديداس ويستغنى عن نايكي

كتب - محمد القرش:

وقع نادي ليفربول صفقة لإعادة التعاون مع شركة أديداس للمستلزمات الرياضية بداية من الصيف المقبل، في صفقة لن تقل قيمتها عن 60 مليون جنيه إسترليني سنويا. (وفقا لصحيفة "ديلي ميل")

وبموجب الاتفاق، سيعود بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ارتداء أحذية أديداس لأول مرة منذ عام 2012، بعد فترة قضاها مع شركة نايكي.

وسبق أن تم رعايتهم من قبل العمالقة الألمان في العصور السابقة المحملة بالبطولات بما في ذلك فترة 11 عامًا من 1985 إلى 1996.

وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي للنادي: "يشعر الجميع في النادي بسعادة لا تصدق للترحيب بعودة أديداس إلى عائلة ليفربول".

واختتم: "نود أن نشكر شركة نايكي على دعمها خلال السنوات الخمس الماضية ونتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

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