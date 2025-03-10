بعد مشكلته في القلب.. آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الدوري السعودي

كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب نادي الهلال السعودي، ألكسندر ميتروفيتش، لمشكلة في القلب مما استعدى إلى نقله لإحدى المستشفيات.

وخضع المهاجم الصربي للفحوصات والإشاعات اللازمة والتي أشارت إلى إصابته بضربات القلب السريعة نتيجة الإجهاد البدني.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ميتروفيتش

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن ميتروفيتش يخضع حاليا لمراقبة طبية من قبل ناديه الهلال، وهناك شكوك حول مشاركته في مباراة دوري أبطال آسيا أمام نادي باختاكور الأوزبكي غدا الثلاثاء.

وانضم الصربي للهلال قادما من فولهام مقابل 46 مليون جنيه إسترليني في عام 2023 على خلفية أفضل موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 14 هدفًا.

وكان جزءًا لا يتجزأ من موسم 2023-24 الذي فاز فيه الهلال باللقب ولا يزال أحد أفضل هدافي الدوري على الرغم من غيابه عن العديد من المباريات في عام 2025 بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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