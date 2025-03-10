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لاعب الزمالك يقترب من الانضمام للمنتخب المغربي

11:45 ص الإثنين 10 مارس 2025
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
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    صلاح مصدق مع جروس
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    استقبال صلاح مصدق من لاعبي الزمالك
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    صلاح مصدق مع جروس
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    أول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك2_Easy-Resize.com
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    أول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك_Easy-Resize.com
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    المغربي صلاح الدين مصدق (1)
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كتب - محمد القرش:

اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صلاح مصدق، من الانضمام إلى المنتخب الوطني للمغرب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ووفقا لموقع "البطولة" المغربي، فإن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب يضع صلاح ضمن 5 مدافعين سيختار المدير الفني بينهم لمعسكر مارس.

ويلاقي أسود الأطلس منتخبي النيجر وتنزانيا في الجولتين 5 و6 من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للمنتخبات.

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب والنيجر يوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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صلاح مصدق منتخب المغرب كأس العالم 2026 تصفيا أفريقيا لكأس العالم الزمالك أخبار الزمالك
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