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مستشهدا بمباراة الأهلي.. مدرب الوداد يوجه رسالة قوية للجماهير المغربية

11:14 ص الإثنين 10 مارس 2025

احتفال زهير المترجي بهدفه في مرمى الأهلي خلال تواج

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كتب - محمد القرش:

استشهد مدرب نادي الوداد، رولاني موكوينا، بمباراة الأهلي أمام الفريق في نهائي أفريقيا 2022، في رسالة نارية وجهها لجماهير الفريق.

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي لمباراة الفتح الرباطي: "الفريق يقاتل ويحتل المركز الثالث في الدوري".

وأضاف: "ماذا تريدون أكثر من ذلك، عليكم أن تدعموا اللاعبين فهم يقدمون كل ما لديهم".

وواصل: "ادعموا اللاعبين في المباريات المتبقية، فنحن نملك أفضل مشجعين في الدوري".

واستشهد: "نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي (في 2022) لو كان في ملعب آخر لفاز الأهلي، لكن ليس أمام جماهير الوداد، وهذا ما أنتظره دعم أكبر وإيجابية أكبر".

يُذكر أن الوداد فاز على النادي الأهلي بثنائية دون رد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

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