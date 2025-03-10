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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

01:30 ص الإثنين 10 مارس 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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كتب محمد عبد السلام:

تقام عدد من المباريات القوية المليئة بالندية في عدد من الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025.

ويلاقي نادي النصر السعودي نظيره فريق استقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، بينما يلاقي وست هام يونايتد منافسه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

النصر ضد استقلال - 8:00 مساء - بي إن سبورت AFC 1 ، الكأس 10

السد ضد الوصل - 8:00 مساء - الكأس 9

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد جيرونا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد أودينيزي - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

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