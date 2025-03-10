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نتائج مباريات يوم الأحد 9 مارس

12:40 ص الإثنين 10 مارس 2025

نتائج مباريات يوم الأحد 9 مارس

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كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت يوم الأحد الموافق 9 مارس، العديد من المواجهات المليئة بالإثارة والأهداف في الدوريات الكبرى.

وتعادل مانشستر يونايتد مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز تشيلسي على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي ضد ليستر سيتي - (1-0)

توتنهام ضد بورنموث - (2-2)

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد - (2-1)

ريال مدريد ضد رايو فاييكانو - (2-1)

أتلتيك بلباو ضد ريال مايوركا - (1-1)

ريال بيتيس ضد لاس بالماس - (1-0)

ريال سوسيداد ضد إشبيلية - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد بولونيا - (1-2)

نابولي ضد فيورنتينا - (2-1)

إمبولي ضد روما - (0-1)

يوفنتوس ضد إتالانتا - (0-4)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

بريست ضد أنجيه - (2-0)

لوآفر ضد سانت إيتيان - (1-1)

نانت ضد ستراسبورج - (0-1)

ستاد ريمس ضد أوكسير - (0-2)

نيس ضد أولمبيك ليون - (0-2)

نتائج مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين - (1-2)

هوفنهايم ضد هايدنهايم - (1-1)

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نتائج المباريات مانشستر يونايتد تشيلسي توتنهام
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