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أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في بطولة أفريقيا للمحليين

12:31 ص الإثنين 10 مارس 2025

خلال مباراة مصر وجنوب افريقيا

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كتب - محمد عبد السلام:

ودع منتخب مصر بطولة أفريقيا للمحليين بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب بطولة أفريقيا للمحليين.

وضمن منتخب جنوب أفريقيا الصعود إلى دور مجموعات بطولة أفريقيا للمحليين موسم 2025.

وسجل أهداف منتخب جنوب أفريقيا كلا من، بيور نيو في الدقيقة 15 ، يانديسا مفولوزي في الدقيقة 26، لوتولي في الدقيقة 50.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد اللاعب محمد السيد شيكا في الدقيقة 32 من زمن شوط المباراة الأول.

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بطولة أفريقيا للمحليين منتخب مصر للمحليين جنوب إفريقيا
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