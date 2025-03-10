أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في بطولة أفريقيا للمحليين

كتب - محمد عبد السلام:

ودع منتخب مصر بطولة أفريقيا للمحليين بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب بطولة أفريقيا للمحليين.

وضمن منتخب جنوب أفريقيا الصعود إلى دور مجموعات بطولة أفريقيا للمحليين موسم 2025.

وسجل أهداف منتخب جنوب أفريقيا كلا من، بيور نيو في الدقيقة 15 ، يانديسا مفولوزي في الدقيقة 26، لوتولي في الدقيقة 50.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد اللاعب محمد السيد شيكا في الدقيقة 32 من زمن شوط المباراة الأول.

أهداف منتخب مصر 1-3 منتخب جنوب إفريقيا | إياب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين pic.twitter.com/wJLe5WMbOn — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 9, 2025

منتخب جنوب إفريقيا يضيف الثاني في شباك منتخب مصر pic.twitter.com/393G3qLOzP — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025

قبل نهاية الشوط الأول.. منتخب مصر يقلص الفارق ويسجل الأول في شباك جنوب إفريقيا pic.twitter.com/8eObAnFww1 — ON Sport (@ONTimeSports) March 9, 2025