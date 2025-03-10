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منتخب جنوب أفريقيا يُطيح بمصر خارج بطولة أفريقيا للمحليين

12:22 ص الإثنين 10 مارس 2025

خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا التي أقيمت اليوم الخميس 9 مارس، ضمن مواجهات تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على نظيره منتخب مصر بثلاثية مقابل هدف على ملعب هيئة قناة السويس.

وسجل أهداف منتخب جنوب أفريقيا كلا من، بيور نيو في الدقيقة 15، يانديسا مفولوزي في الدقيقة 26، لوتولي في الدقيقة 50.

سجل هدف منتخب مصر الوحيد اللاعب محمد السيد شيكا.

وبهذه الخسارة ودع المنتخب المصري بطولة أفريقيا للمحليين، ويصعد جنوب أفريقيا إلى دور المجموعات.





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مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا بطولة أفريقيا للمحليين منتخب مصر للمحليين
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