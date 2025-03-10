منتخب جنوب أفريقيا يُطيح بمصر خارج بطولة أفريقيا للمحليين
كتب - محمد عبد السلام:
انتهت مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا التي أقيمت اليوم الخميس 9 مارس، ضمن مواجهات تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين.
وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على نظيره منتخب مصر بثلاثية مقابل هدف على ملعب هيئة قناة السويس.
وسجل أهداف منتخب جنوب أفريقيا كلا من، بيور نيو في الدقيقة 15، يانديسا مفولوزي في الدقيقة 26، لوتولي في الدقيقة 50.
سجل هدف منتخب مصر الوحيد اللاعب محمد السيد شيكا.
وبهذه الخسارة ودع المنتخب المصري بطولة أفريقيا للمحليين، ويصعد جنوب أفريقيا إلى دور المجموعات.
نيو مايما يسجل الهدف الأول لصالح جنوب أفريقيا أمام منتخب مصر ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 9, 2025
إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 🏆 pic.twitter.com/F7jwXq9HhL
منتخب مصر يستقبل ثاني الأهداف أمام جنوب أفريقيا ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 9, 2025
إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 🏆 pic.twitter.com/XXjZC1cMQK
سيد نيمار يصنع.. ومحمد السيد شيكا يسجل هدف تقليص الفارق لـ منتخب مصر بمرمى جنوب أفريقيا 🇪🇬 pic.twitter.com/yw5GuXOnaZ— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 9, 2025
الحكم يحتسب ركلة جزاء على محمود أبو السعود.. ولوثولي يسجل الهدف الثالث لـ جنوب أفريقيا ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 9, 2025
إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 🏆 pic.twitter.com/0uy6LquG6V
فيديو قد يعجبك: