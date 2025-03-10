منتخب جنوب أفريقيا يُطيح بمصر خارج بطولة أفريقيا للمحليين

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا التي أقيمت اليوم الخميس 9 مارس، ضمن مواجهات تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على نظيره منتخب مصر بثلاثية مقابل هدف على ملعب هيئة قناة السويس.

وسجل أهداف منتخب جنوب أفريقيا كلا من، بيور نيو في الدقيقة 15، يانديسا مفولوزي في الدقيقة 26، لوتولي في الدقيقة 50.

سجل هدف منتخب مصر الوحيد اللاعب محمد السيد شيكا.

وبهذه الخسارة ودع المنتخب المصري بطولة أفريقيا للمحليين، ويصعد جنوب أفريقيا إلى دور المجموعات.

نيو مايما يسجل الهدف الأول لصالح جنوب أفريقيا أمام منتخب مصر ⚽



إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 🏆 pic.twitter.com/F7jwXq9HhL — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 9, 2025







منتخب مصر يستقبل ثاني الأهداف أمام جنوب أفريقيا ⚽



إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 🏆 pic.twitter.com/XXjZC1cMQK — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 9, 2025







سيد نيمار يصنع.. ومحمد السيد شيكا يسجل هدف تقليص الفارق لـ منتخب مصر بمرمى جنوب أفريقيا 🇪🇬 pic.twitter.com/yw5GuXOnaZ — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 9, 2025