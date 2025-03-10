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إشبيلية يفوز على ريال سوسيداد فى الدوري الإسباني

12:05 ص الإثنين 10 مارس 2025

فريق إشبيلية

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كتب - محمد الميموني:

فاز فريق إشبيلية على نظيره ريال سوسيداد أمس الاحد 9 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25

وانتهت المباراة بفوز اشبيلية على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 1 - 0 على ملعب ريالي أرينا بإسبانيا.

وجاء هدف فوز إشبيلية بقدم اللاعب سيدرا إدجوكيه في الدقيقة 46 زمن شوط المباراة الثاني.

يذكر أن إشبيلية يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

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فريق إشبيلية ريال سوسيداد الدوري الإسباني
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