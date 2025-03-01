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الفرصة الأخيرة للسيتي.. المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

10:56 م السبت 01 مارس 2025

كأس الاتحاد الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

أقيمت 4 مباريات ضمن مواجهات دور ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، مع تبقي 3 مواجهات من أجل اكتمال أطراف دور ربع النهائي.

وفاز فريق بريستون نورث على منافسه بيرنلي بثلاثية دون رد، بينما تأهل كريستال بالاس لربع النهائي بعد الفوز على ميلول بثلاثية مقابل هدف.

وحسمت ركلات الترجيح مباراة ولفرهامبتون وبورنموث إذ تأهل الأخير بنتيجة 5-4، وفاز مانشستر سيتي على بليموث بثلاثية مقابل هدف.

وشهد أمس الجمعة، تأهل أستون فيلا إلى ربع النهائي بعد الفوز على كارديف سيتي بثنائية دون رد.

ومن المقرر أن يقام غدا الأحد، مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون، ومانشستر يونايتد ضد فولهام، ويختتم ثمن النهائي بمواجهة نوتنجهام فورست وإبسويتش تاون يوم الاثنين المقبل.

المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

- أستون فيلا

- بريستون نورث إند

- بورنموث

- مانشستر سيتي

- كريستال بالاس

موعد قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؟

ستقام قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد 2 مارس 2025، عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

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كأس الاتحاد الإنجليزي المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي أستون فيلا مانشستر يونايتد
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