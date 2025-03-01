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إيسكو يعتذر لجمهور ريال مدريد بعد احتفاله بهدف الفوز.. ويوضح السبب

10:39 م السبت 01 مارس 2025

ريال بيتيس ضد ريال مدريد

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كتب - محمد القرش:

اعتذر لاعب فريق ريال بيتيس، إيسكو، لجمهور ريال مدريد بعدما احتفل بهدف فوزه على فريقه السابق بالدوري الإسباني.

وقال إيسكو في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "احتفلت بهدف الفوز لأن زوجتي تواجدت في المدرجات".

وأضاف: "اعتذر لجماهير ريال مدريد فأنا ممتن لهم، لأنهم ساعدوني على تحقيق كل الأحلام التي يحلم بها أي طفل، ودائما ريال مدريد في قلبي".

وأوضح: "من الصعب على أي فريق الانتصار على ريال مدريد، حيث لديهم أفضل اللاعبين في العالم، لكن عملنا كفريق واحد من أجل الفوز".

يُذكر أن إيسكو لعب لفريق ريال مدريد في الفترة من 2013/14 حتى 2022/23، قبل أن يرحل إلى إشبيلية.

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